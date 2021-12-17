На дороге Пересечное-Березовское восстановили более 6 км покрытия

В Харьковской области на дороге Пересечное-Березовское восстановили 6,5 км покрытия.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА, отметив, что дорогу Т-21-12 Пересечное-Березовское – /М-03/ с подъездом к санаторию «Березовские минеральные воды» ремонтируют в рамках Программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое строительство».

Протяженность этой дороги – 6,9 км.

«Подъезд к санаторию «Березовские минеральные воды» был сделан тогда, когда строили и сам санаторий. Здесь работает и проживает много людей, и этим направлением пользуются не только работники. Сейчас мы восстановили дорожное покрытие, выполняем работы по обустройству, упорядочиваем обочину. Когда завершим, дорога и сам подъезд к санаторию заиграют новыми красками», — сообщил начальник Службы автомобильных дорог в Харьковской области Андрей Алексеев.

С ходом работ он ознакомил народного депутата Украины Евгения Пивоварова.

Так, на 6,5-километровом участке дороги уже выполнили:

вспучивание существующего покрытия;

устройство слоев основания из щебеночно-песчано-цементной смеси толщиной 19 см;

устройство выравнивающего слоя покрытия из крупнозернистого асфальтобетона толщиной 12 см;

устройство верхнего слоя дорожного покрытия из ЩМА толщиной 5 см;

нанесена горизонтальная дорожная разметка.

Сейчас дорожники продолжают работы по устройству заездных карманов, посадочных площадок и автопавильонов, устройству элементов водоотвода с проезжей части (прикраевых лотков, водосбросов и бортового камня), устройству тротуаров, удалению кустарниковой поросли и земляным работам, а именно: укреплению обочины.

Кроме того, как сообщили в САД, проектом текущего среднего ремонта здесь предусмотрены обустройство остановок, установка водосбросных лотков, дорожных знаков, нанесение разметки.

На участке в оставшихся 0,4 километра расположен мост через реку Уды км 1+115 – его отремонтируют в следующем году вместе с дорожным покрытием.

«Данный мост находится в аварийном состоянии и рассчитан под устаревшие нагрузки. Год постройки – 1965-й, длина – 48,0 п.м. В 2021 году был разработан рабочий проект на капитальный ремонт данного сооружения. Уже проведена тендерная процедура. В рамках капитального ремонта предусмотрено устройство сооружения под современные нагрузки. Длина моста после ремонта – 96,75 п.м., габарит – 8,6 п.м. и новые тротуары по 1,25 п.м. Ориентировочная дата начала работ – март 2022», — — рассказал Андрей Алексеев.