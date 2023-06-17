На Харківщині зафіксована диверсійна активність підрозділів ПВК «Вагнер»

На Харківщині на деяких ділянках фронту вздовж російського кордону спостерігається активність «вагнерівців».

Про це у своєму тижневому звіті повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Російська армія продовжує обстрілювати Козачу Лопань, Гранів, Ветеринарне, а також територію Токарівського старостату.

На окремих ділянках фронту вздовж державного кордону окупанти намагаються посилити диверсійну активність, зокрема залучають до неї підрозділи ПВК «Вагнер».

«Жодних успіхів ці дії не мають, Сили оборони України захищають кордон та знищують ворога», – зазначив Задоренко.

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