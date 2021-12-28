В Харькове и области проходит операция «Новогодняя елка»

В Харьковской области продолжается «охота» на елочных браконьеров. С начала декабря правоохранители за незаконную продажу уже изъяли более 40 новогодних деревьев. Роман торгует елками уже пятый год. Признается, что на таких базарах внимательно следят, чтобы у всех были документы и специальные бирки.

Роман, продавец елок

В начале сезона приходит полиция проверяет, также участковый местный проверяет, и также экологическая инспекция приходит проверяет. У них есть плановые проверки, они за эту проверку могут предупредить, если они уже знают к кому придут. Могут не предупредить. Приезжают, проверяют документы сначала необходимые на елку – это разрешение на торговлю, накладная, товаротранспортная накладная.

Большинство елок в Харьковскую область завозят из Сумской, Полтавской, Черниговской и Волынской областей. Продавец уверяет: если дерево действительно выращивали к праздникам, на нем будет прикреплена бирка со штрих кодом. Однако часто она спадает, поэтому можно попросить другой документ. А сейчас в лесах экологическая инспекция проводит природоохранную операцию «Новогодняя елка». Вместе с правоохранителями они выезжают на усиленные проверки. В регионе уже зарегистрированы первые нарушения. Так, накануне патрульные полицейские увидели мужчину, который нес молодой сосны и пилу. Когда его начали расспрашивать, тот признался, что он просто спилил деревья в лесу.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП Харьковской области

Патрульні поліцейські звернулися до чоловіка для перевірки. У ході розмови він повідомив, що ці сосни він зрізав неподалік зеленої зони. Також патрульні поліцейські перевірили цю інформацію. І неподалік виявили ще близько тридцяти зрізаних молодих дерев, саме молодої сосни. Для встановлення усіх обставин події патрульні поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу.

В Украине за нелегальную вырубку деревьев нарушитель должен заплатить штраф – от 510 гривен.