Харків

На ринках та в магазинах Харкова з’являються овочі та фрукти нового врожаю

Автор Геннадій Семенов
15 0
0
FacebookTwitterVKWhatsappTelegramViberEmail

Харків’яни можуть зробити запаси овочів та фруктів тривалого зберігання на осінньо-зимовий період.

Про це повідомляє Харківська міська рада із посиланням на Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку.

На ринках та в магазинах Харкова з’являються овочі та фрукти нового врожаю 7

Проаналізовано ціни на деякі овочі у чотирьох мережах харківських супермаркетів та на дев’яти ринках.

У супермаркетах роздрібні ціни в середньому становлять: на картоплю – 12 грн/кг, цибулю – 12,9 грн/кг, моркву – 11,3 грн/кг, буряк – 10,6 грн/кг, капусту білокачанну – 9,9 грн/кг.

На ринках та в магазинах Харкова з’являються овочі та фрукти нового врожаю 9

На ринках картопля нового врожаю коштує в середньому 13 грн/кг, цибуля – 15,4 грн/кг, морква – 15,8 грн/кг, буряк – 16,1 грн/кг, капуста – 12,6 грн/кг.

На ринках та в магазинах Харкова з’являються овочі та фрукти нового врожаю 11

Придбати овочі за оптовими цінами можна на спеціалізованих майданчиках.

Зокрема, для зручності покупців та бізнесу на території Кінного ринку створено окремий майданчик сільськогосподарських продуктів.

Тут ціни на овочі нижче ніж на ринках у середньому на 15-20 %.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”

Вам може бути цікаво
0
FacebookTwitterVKWhatsappTelegramViberEmail

Ми використовуємо cookies! Добре Читати більше