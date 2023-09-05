На ринках та в магазинах Харкова з’являються овочі та фрукти нового врожаю

Харків’яни можуть зробити запаси овочів та фруктів тривалого зберігання на осінньо-зимовий період.

Про це повідомляє Харківська міська рада із посиланням на Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку.

Проаналізовано ціни на деякі овочі у чотирьох мережах харківських супермаркетів та на дев’яти ринках.

У супермаркетах роздрібні ціни в середньому становлять: на картоплю – 12 грн/кг, цибулю – 12,9 грн/кг, моркву – 11,3 грн/кг, буряк – 10,6 грн/кг, капусту білокачанну – 9,9 грн/кг.

На ринках картопля нового врожаю коштує в середньому 13 грн/кг, цибуля – 15,4 грн/кг, морква – 15,8 грн/кг, буряк – 16,1 грн/кг, капуста – 12,6 грн/кг.

Придбати овочі за оптовими цінами можна на спеціалізованих майданчиках.

Зокрема, для зручності покупців та бізнесу на території Кінного ринку створено окремий майданчик сільськогосподарських продуктів.

Тут ціни на овочі нижче ніж на ринках у середньому на 15-20 %.

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