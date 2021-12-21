На теплотрассе в центре Харькова произошла авария

Сегодня ночью на пересечении улиц Динамовской и Сумской произошла авария на теплотрассе, в результате чего жители близлежащих домов остались без тепла. Аварийные бригады провели переподключение на магистральном трубопроводе, запитав потребителей к сетям ТЭЦ-3, сообщили в КП «Харьковские тепловые сети».

В ХТС уточнили, что во время проведения ремонтных работ система теплоснабжения жилых домов, попавших в зону, будет работать на пониженном гидравлическом режиме. Все работы по устранению дефекта на магистральном трубопроводе планируется устранить до 24 часов. Диаметр поврежденного трубопровода 1020 мм.