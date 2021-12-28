Не успели покрыть мхом: авторы рассказали, каким должен быть Стоунхендж за 1,5 миллиона

Этот архитектурный проект наделал шума в соцсетях после появления поста авторства администрации Индустриального района города Харькова. В нем новый арт-объект назвали украинским Стоунхенджем и пригласили посетить его жителей ХТЗ и других жителей и гостей Харькова. Правда, это вызвало многочисленные вопросы, ведь, по мнению пользователей, уникальным и прочным состав шлакоблоков не выглядел. Местные жители говорят: пришли посмотреть на него из-за рекламы в соцсетях. Но как место досуга это не смотрится.

Светлана, мать 5-летнего Саши

Как-то оно кажется немного не устойчиво, но сказали, что это не окончательная конструкция, но ребенку почему-то понравилось, но они ж еще не знают опасно-неопасно. Но долго здесь бы не гуляли из-за больших сооружений.

Украинский Стоунхендж – не оригинальное название проекта. Сначала проект назвали «Скифским наследием». Его начали строить осенью. Автор идеи Евгений Кулик говорит, что хотел сделать интересный проект в спальном районе, а не в центральном парке. Проект еще не завершен, по задумке автора, он должен выглядеть как старинное капище. Но вполне безопасно для посетителей, уверяет он.

Евгений Кулик, автор проекта

Безопасно на 100%. Все колонны имеют отверстия, через которые на колонны нанизана арматура, и залито бетоном с самого верха до самого низа. Идея в том, чтобы в своем завершенном виде сделать как древний объект, который простоял тысячу лет. Это все тонируется в цвет песчаника, все символы красятся таким кирпичным цветом, песчаник с кирпичом дает красивый контраст, а дальше высаживается специальный грибок, который через несколько месяцев даст рост мха.

Архитектурная ценность проекта могла бы вызвать меньше споров, если бы не одно «но». По проектным документам оплатить строительство Стоунхенджа-капища на ХТЗ должен был городской бюджет, то есть налогоплательщики. И получалась немалая сумма – 1,5 миллиона гривен. Ведь арт-объект «Скифское наследие» стал одним из победителей «Бюджета участия» – конкурса социальных и культурных проектов, который проходит ежегодно в горсовете, а победители которого частично финансируются из городского бюджета. «Скифское наследие» получило финансирование со второй попытки.

Дмитрий Булах, Харьковский антикоррупционный центр

Загалом процедура бюджету участі це автор подає свою пропозицію, щодо на його думку важливого для міста удосканалення, за нього голосують харківёяни, й переможцы не мають фактично впливу3 на кінцевий проект, а реалізують його за допомогою департаментів. в цьому випадку це був департамент ЖКГ, й він був замовником будівництва цього Стоунхенджу. Фірма яка його реалізувала, називається Палмаз групп, яка активно заходить в городі та області на тендери.

Сам Евгений Кулик уверяет, что он никакого гонорара не получил. А, учитывая сложность проекта, деньги на его реализацию не столь и значительны, уверен автор. Даже готов свои добавить, чтобы завершить проект.

Евгений Кулик, автор проекта

Стоимость это на первый взгляд только кажется завышенной, существует проектно-сметная документация, там все посчитано по нормам, утвержденным в государстве.

При этом после скандала в соцсетях выяснилось, что строителям, монтировавшим «Стоунхендж», деньги также не заплатили. А в горсовете говорят, что они не такой арт-объект заказывали.

Игорь Терехов, мэр Харькова

Такой Стоунхендж нам не нужен, поэтому я дам поручение сегодня его снести. Если будет понимание, что там нужно сделать качественно, красиво, мы рассмотрим еще раз, мы выделим еще раз. Эти деньги не освоены, я запретил платить им по счетам.

При этом Евгений Кулик верит, что сносить его проект никто не будет. Стоит только городскому голове увидеть комплекс вживую и понять замысел, а потом немного доделать. И он обязательно станет визитной карточкой ХТЗ. Марина Николаева, Ярослав Василенко, АТН