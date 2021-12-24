Новогодние цены: сколько стоят продукты на рынке перед праздниками

На прилавке Нины большой ассортимент мясной продукции. Сало продает по 120-150 гривен, говорит, цена зависит от толщины мясной прослойки. Ошеек можно купить за 150, мясо для шашлыка — за 140 гривен. Цена на эту продукцию не поднялась, уверяет продавец. Но все равно люди покупают не много, берут килограмм – полтора.

Нина, продавец

Единственное что стало дороже. Почему-то весь Харьков на Новый год варит холодец. Вот это, пользуются спросом ножка, голяшка, поэтому это немножко поднялось в цене. Если не жирная голяшка на холодец, допустим, она стоит где-то 80 гривен за килограмм. Ножка тоже 20-30, смотря, какого размера ножка.

Перед новогодними праздниками на рынке большой выбор мандаринов. Цена на этот фрукт колеблется от 40 до 65 гривен, все зависит от сорта. Яблоки стоят от 15 до 25 гривен. А вот цены на виноград стартуют от 50 гривен. Любителям клубники и голубики придется хорошенько потратиться, ведь за килограмм продавцы просят 200 гривен.

Продавец Татьяна говорит, ближе к Новому году могут вырасти цены на огурцы и помидоры.

Татьяна, продавец

От 40 гривен — турецкие огурцы, до 90 гривен — наши местные огурцы. Потому что у нас сейчас холодно и обогревать очень-очень дорого. — А помидоры? — Помидоры есть и 40, и 45, и 60, разные.

Для новогодних салатов люди покупают кукурузу и зеленый горошек, купить баночку можно за 25-30 гривен. А вот за десяток куриных яиц придется отдать от 23 до 45 гривен.

Продавцы объясняют, стоимость зависит от размера.

А вот сами покупатели говорят, что цены несколько кусаются, так что к праздникам готовятся поэтапно — покупают все нужное за несколько раз.

Зоя

Традиційні олів’є, шуба, крабовий з ананасами. Уже взяла горошок, крабові палички, ну, наперед закупаєм.

А еще, говорят продавцы, заметили такую тенденцию – раньше перед праздниками людей на рынке было гораздо больше, сейчас покупателей не много. Надеются — разве что на выходных ситуация изменится.