Харків

Окупанти обстріляли Липці з міномета: одну людину поранено

Автор Галина Шподарева
43 0
0
FacebookTwitterVKWhatsappTelegramViberEmail

18 червня приблизно о 15:00 окупанти обстріляли село Липці на Харківщині: одна людина зазнала поранень.

За попередніми даними, обстріл вівся з міномета, повідомляє прокуратура Харківської області.

Внаслідок обстрілу отримав поранення 35-річний місцевий житель. Пошкоджено житлові будинки та автівки.

  • Окупанти обстріляли Липці з міномета: одну людину поранено 7
  • Окупанти обстріляли Липці з міномета: одну людину поранено 9

Також сьогодні протягом дня російські військові обстрілювали Куп’янськ. Зафіксовано пошкодження приватних домоволодінь, господарчих споруд та автомобілів містян.

  • Окупанти обстріляли Липці з міномета: одну людину поранено 11
  • Окупанти обстріляли Липці з міномета: одну людину поранено 13

За процесуального керівництва Дергачівської та Куп’янської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

  • Окупанти обстріляли Липці з міномета: одну людину поранено 15
  • Окупанти обстріляли Липці з міномета: одну людину поранено 17

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”

Вам може бути цікаво
0
FacebookTwitterVKWhatsappTelegramViberEmail

Ми використовуємо cookies! Добре Читати більше