Окупанти завдали серію ударів по Харкову

Вранці 8 січня близько 7:05 у Харкові пролунала серія вибухів.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав перебувати в укриттях. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про ймовірність повторних ударів.

Як повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник, станом на 7:25 ракет у повітряному просторі над Харківщиною нема. «Загроза нових ракетних ударів зберігається, тому не покидайте укриття до відбою повітряної небезпеки. Ворог вкотре завдавав ударів з району Бєлгорода, попередньо із ЗРК С-300», – написав він.

Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється.

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