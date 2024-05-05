Окупанти завдали ударів по Харкову: є поранені

5 травня близько 14:20 армія рф завдала ударів по Харкову: у місті було чутно два вибухи. За попередньою інформацією, є поранені.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Удар по центральній частині міста, в районі житлової забудови. Є попередня інформація про двох поранених», – йдеться в повідомленні.

За інформацією начальника Харківської ОВА, окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова. За попередньою інформацією, є постраждалі та пошкодження цивільної інфраструктури. Профільні служби продовжують огляд.

В поліції закликають не залишати укриттів до відбою сигналу «Повітряна тривога». «Про влучання ворожих снарядів, постраждалих повідомляйте на спецлінію поліції 102», – звернулися в поліції до громадян.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”