«Оптимальний баланс видатків на війну та життя харків’ян у тилу», – Терехов

Місцева влада робить все для того, щоб підтримувати оптимальний баланс видатків на війну та життя харків’ян у тилу.

Про це заявив Харківський міський голова Ігор Терехов в інтерв’ю інтернет-ресурсу «Vesti.ua», яке буде опубліковане наступного тижня, повідомляє Харківська міськрада.



Мер зазначив, що всі зусилля українців насамперед мають бути спрямовані на підтримку армії, оскільки від цього залежить перемога України в повномасштабній війні.

«Нам потрібно зберегти емоції людей та мінімізувати їхню втому від війни. І ми вдячні нашим військовим, які дають нам таку можливість та захищають наше право на нормальне життя.

У всьому потрібно знаходити розумний баланс. Так, пріоритет – це перемога, але потрібно так збалансувати бюджетні витрати, щоб вистачало на все», – зазначив Ігор Терехов.

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