Отключения воды в Харькове: график на 28 декабря

Сегодня, 28 декабря, в части домов Харькова прекращено водоснабжение. Причина – проведение ремонтно-восстановительных работ, сообщает КП «Харьковводоканал».

Прекращено водоснабжение в Холодногорском районе по следующим адресам: ул. Евгения Котляра, 8/10З (п. №1, стояк), пер. 1-й Золочевский (ч/с), ул. Житная (ч/с), пер. 1-й Золочевский, 1, ул. Инициативная, 4 (п. №1-4), ул. Игоря Муратова, 28, 30 до 20:00 28.12.21 г.

А также:

Киевский район:

ул. Академика Проскуры, 5Д (п. №1, стояк) до 20:00 28.12.21 г.

Московский район:

ул. Руслана Плоходько 4А (стояк), ул. Светлая, 10 (п. №7, стояк), ул. Бучмы, 24А (п. №2, стояк), ул. Владислава Зубенко, 52 (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 28 (п. №5, стояк) до 17:00 28.12.21г.; пр. Юбилейный, 59 (п. №3, стояк), пр. Юбилейный, 51В (п. №4, стояк), пр. Юбилейный, 53А (п. №2, стояк), пр. Тракторостроителей, 138 (п. №2) до 20:00 28.12.21 г.

Немышлянский район:

ул. Амосова, 9 (п. №6, спаренный стояк), ул. Харьковских Дивизий, 19/2 (п. №2, стояк) до 20:00 28.12.21 г.

Новобаварский район:

пр. Ново-Баварский, 93 (п. №3, стояк), ул. Маршала Конева, 9 (п. №1, стояк), ул. Академика Богомольца, 5 (п. №1), ул. Николая Бажана, 10 (п. №1, стояк), ул. Полтавский Шлях, 3 (стояк за кв. №3) (стояк) до 20:00 28.12.21 г.

Слободской район:

ул. Зерновая, 6/6 (п. №3, стояк) до 20:00 28.12.21 г.

Шевченковский район:

ул. Есенина, 10 (п. №8, спаренный стояк), ул. Клочковская, 197 (п. №4, стояк), пр. Людвига Свободы, 46 до 20:00 28.12.21 г.