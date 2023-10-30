Пішла гуляти з друзями та не повернулась: як дівчина відмітила своє 15-річчя

29 жовтня близько 22:30 до Харківського РУП № 2 надійшло повідомлення про зникнення 15-річної дівчини.

Заявник розповів, що донька пішла гуляти з друзями. На телефонні дзвінки донька не відповідала, повідомляє поліція Харківській області.

На пошуки неповнолітньої був орієнтований особовий склад Харківського РУП № 2.

Поліцейські перевірили місця ймовірного перебування зниклої, опитували друзів та знайомих, здійснили моніторинг її акаунтів у соціальних мережах.

Як з’ясувалося, дівчина пішла з друзями святкувати своє 15-річчя та лишилася ночувати у знайомого.

Розшукувану дівчину працівники поліції передали батьку.

Співробітники ювенальної превенції провели з родиною профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.

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