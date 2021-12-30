Под Харьковом поселковый совет рассматривал дело 9-классницы, которая «играла в футбол» котенком

В Печенегах Харьковской области состоялось собрание поселкового совета, на котором рассматривали поступок 9-классницы, которая «футболила» кота, пиная его ногой, при этом животное ударилось о бетонную стену.

Как сообщил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, судебного заседания не было.

«Глава поселковой администрации, присутствовали работники соцслужбы и девушка с матерью.

Сейчас идет досудебное расследование под процессуальным руководством Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области по ч.3 ст.299 УК Украины», — добавил он.

Напомним, что правоохранители по факту жестокого обращения с животным открыли уголовное производство по ст.299 УК Украины. Максимальное наказание за данное правонарушение предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.