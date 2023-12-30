Поліція показала кадри рятувальної операції на місці обстрілу в центрі Харкова

Надвечір росія обстріляла центр Харкова, вкотре вдаривши по цивільній інфраструктурі. На місці працюють ДСНС, поліція, медики.

Кадри з місць влучань опублікував Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За даними МВС, домедичну допомогу рятувальники надали 7 людям, з яких 2 дітей. Серед потерпілих – журналіст із Великої Британії.

Також надзвичайники та поліцейські евакуювали з пошкодженого будинку 8 людей та передали їх лікарям та психологам.

За словами керівника Харківської обласної прокуратури Олександра Фільчакова, російські військові завдали ракетного удару по Харкову ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області.

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