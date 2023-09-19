Пожежа в Холодногірському районі: наслідки нічного ракетного удару по Харкову

Протягом доби з 18 по 19 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 23 оперативні виїзди, з яких:

12 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких були спричинені ворожими обстрілами;

6 – для надання допомоги населенню;

5 – інші виїзди.

Протягом доби зафіксовано дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами.

О 19:00 бійці 47-ї ДРПЧ виїхали гасити першу з них до Чкалівського лісництва, що межує з Вовчанськом. Там горіла хвойна підстилка на площі 300 кв. м. Пожежу ліквідували о 20:50.

Внаслідок чергового ракетного удару окупантів по Холодногірському районі Харкова на території одного з підприємств зайнялась будівля недіючого цеху. Площа пожежі склала близько 100 кв. м. Її загасили о 00:32 силами двох оперативних відділень ДСНС. Постраждалих немає.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 92 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям села Морозівка Савинської громади рятувальники доставили 7,5 тонни питної води.

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