Праздничное отключение от «Харьковводоканала»: 9 домов на Холодной горе остались без воды

Замена участка трубопровода холодного водоснабжения проходит на улице Большой Панасовской, 197: без водоснабжения остаются 9 многоквартирных домов.

По информации пресс-службы КП «Харьковводоканал», устраняется дефект (протечка) на технически изношенном водоводе диаметром 300 мм.

«Ремонтные работы на этом участке и аварийные, и плановые одновременно, аварийные ситуации здесь возникали очень часто и руководством предприятия, несмотря на погодные условия, было решено восстановить водовод. Вчера определили объем перевода, провели земляные работы, заменили водонапорные узлы. Сегодня перекладываем 40 метров трубопровода. С учетом условий залегания водовода применяем метод санации и разрытия. Несмотря на выходные дни, для скорейшего восстановления водоснабжения в домах харьковчан работы ведем ускоренными темпами с применением всей необходимой спецтехники», –сообщил начальник Холодногорского района службы внешних водопроводных сетей комплекса «Харьковводоснабжение» Александр Сирко.

На время проведения ремонтных работ подвоз воды в районе осуществлялся автоцистернами КП «Харьковводоканал». Восстановить водоснабжение коммунальники обещают до 20:00.