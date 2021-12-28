Праздничные пробки: центр лучше объезжать

Сегодня с середины дня в Харькове начался предпраздничный коллапс: водители жалуются на заторы на всех центральных улицах.

К вечеру ситуация усугубилась: обстановку осложняет начавшийся снегопад.

Судя по карте, в центр сейчас лучше не ехать.