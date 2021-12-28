Праздничные пробки: центр лучше объезжать

Сегодня с середины дня в Харькове начался предпраздничный коллапс: водители жалуются на заторы на всех центральных улицах.
К вечеру ситуация усугубилась: обстановку осложняет начавшийся снегопад.
Судя по карте, в центр сейчас лучше не ехать.
Сегодня с середины дня в Харькове начался предпраздничный коллапс: водители жалуются на заторы на всех центральных улицах.
К вечеру ситуация усугубилась: обстановку осложняет начавшийся снегопад.
Судя по карте, в центр сейчас лучше не ехать.
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