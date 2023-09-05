«Продавав» неіснуючих собак в інтернеті — харків’янина судитимуть за шахрайство

З листопада 2022 року харків’янин розміщував в інтернеті оголошення про продаж породистих цуценят, хоча насправді жодного відношення до розведення собак не мав.

Зацікавлених покупців шахрай просив переказувати гроші на його банківську картку, обіцяючи доставити собаку новому господарю. Сума переказів від потерпілих варіювалась від 3500 до 12500 грн, повідомляє прокуратура Харківської області.

Однак одразу після отримання коштів зловмисник переставав виходити на зв’язок. Жертвами шахрая стали дев’ятеро осіб.

Слобідською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 26-річного чоловіка за фактом шахрайства (ч. 1, 2 ст. 190 КК України).

Справу розглядатимуть у Комінтернівському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”