Прогноз погоди по Харкову на 28 серпня

У Харкові та області в понеділок, 28 серпня, очікується мінлива хмарність, без істотних випадів, по області ймовірно гроза.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

За даними синоптиків, вдень очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер північний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вдень 30 – 32°.

По Харківській області:

Мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

Вітер північний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вдень 28 – 33°.

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