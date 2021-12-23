Сильный мороз: уже шестеро людей попали в больницу с обморожением

От первых морозов в регионе уже пострадали несколько человек. Первоначально во вторник, 21 декабря, зарегистрировали первые два случая обморожения. Однако, Виктор Забашта сообщил, что в среду количество пострадавших уже выросло до шести. 4 молодых людей под хмельком также забрали в больницу с травмами. Их на улице увидели прохожие, которые и вызвали скорую помощь.

Виктор Забашта, директор «Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»

За минулу добу було чотири звернення – вони всі чоловіки, всі мешканці міста Харків, всі знаходилися у стані хмільного спяніння. Причина – теж тривале перебування на подвірї і всі вони теж доправлені до міської лікарні швидкої допомоги.

Каждый год зимой открываются пункты обогрева для людей. Там предлагают теплый чай, еду, одежду или место, чтобы переночевать. Впрочем, в пункт обогрева, находящийся в Московском районе, пока никто не приходил, хотя заведующая центром Татьяна Щетинина уверяет, что готовы принимать людей.

Татьяна Щетинина, заведующая центром

Чай, пожалуйста. Пропонуємо. Вот у нас мівінка, сахарочек, салфєточкі. всё, что нужно для того, чтобы человек обогрелся.

Кроме этого, на трассах области спасатели начали устанавливать специальные мобильные пункты для водителей, которых застали в пути сложные погодные условия. Также Александр Волобуев уверяет, что из-за снега в регионе уже происходили серьезные ДТП с пострадавшими. Поэтому было принято решение разместить технику для возможной помощи.

Александр Волобуев, начальник ГУ ГСЧС в Харьковской области

Нещодавно наш гарнізон Харківської області державної служби України посилила спеціальними автомобілями. Їх нам надали 11 штук, які несуть чергування на всіх основних дорогах Харківщини.

В случае ухудшения погодных условий в городе планируют открывать новые мобильные пункты обогрева.