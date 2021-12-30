Смена властей на всех уровнях, COVID-19 и Харьков — «столица» ДТП. Итоги 2021-го

В 2021 году в Харькове появились новый глава областной госадминистрации, новый мэр и новый начальник полиции.

Айна Тимчук, назначенная в конце 2020 года, руководила регионом всего полгода. За это время она так и не стала публичной и популярной персоной, ее преследовали скандалы и коррупционные подозрения.

В итоге около полугода регион жил под руководством исполняющего обязанности первого заместителя Александра Скакуна. И только к новому году стало известно, что в Харьковской области новый губернатор — человек из команды Зеленского, харьковчанин, экс-руководитель Полтавского региона Олег Синегубов.

Сменился и руководитель областного совета. Артуру Товмасяну, который также был его главой всего полгода, было объявлено о подозрении во взяточничестве, следствие НАБУ продолжается. Вместо него эту должность получила Татьяна Егорова-Луценко.

После смерти Геннадия Кернеса Харьков без мэра существовал почти год. Исполнял обязанности его первый заместитель Игорь Терехов, он был и фаворитом на избирательной гонке и одержал победу в первом туре с результатом 50,66%. Его ближайший оппонент Михаил Добкин получил всего 28,41%. Но при этом наблюдатели ОО «Опора» зафиксировали фальсификации протоколов в двух районах города, но не смогли доказать это в суде.

Юлия Биденко, политолог

Місто Харків є найменш демократичним по відношенню своїх виборців у плані місцевих слухань. Й виборчий процесс у 2021-му році піддає сумніву наміри влади ставати більш відкритою для власного населення.

Поменялось и руководство областной полиции. Ее возглавил Станислав Перлин, харьковчанин, руководивший много лет экспертной службой. Правда, вызовы, с которыми он столкнулся на новой должности, в основном уже касались другого — борьбы с незаконным оборотом наркотиков и ДТП.

Харьков снова получил неофициальное звание «столицы неадекватных водителей». ДТП с участием Николая Харьковского, наркозависимого, на проспекте Науки, еще одно смертельное ДТП на окружной, где под грузовиком погибли водитель такси, женщина и ее внук, а у водителя грузовика нашли следы наркотиков в крови.

Аварии заставили объединиться общестенность и потребовать от полиции и руководства города реакции.

Еще одним вызовом для общества стала пандемия коронавируса. Харьковщина пережила две волны весной и осенью, когда за сутки регистрировалось более 1000 новых случаев в день, многих заболевших спасли концентраторы, которые волонтеры привозили по месту жительства, госпитализировали не всех.

Всего от коронавируса на Харьковщине умерли более 6 тысяч человек, переболели и выздоровели почти 250 тысяч.

Новую волну в Харьковской области ждут уже в конце зимы. Поэтому уже определили «ковидный» фонд в области и города и продолжают работы по проведению кислорода.

Михаил Черняк, зам.губернатора

На піку попередньої хвилі, яка зараз вже сходить нанівець, ми одна з областей, яка найбільше в державі використовувала кисень, ми фактично 3000 забеспечили потоковим киснем.

Кроме помощи больным, Харьковщина, как и вся Украина, начала кампанию по вакцинации против «ковида».

Несмотря на высокие темпы по сравнению с другими регионами, среднее количество вакцинированных в Харьковской области составляет лишь треть от общего количества жителей.

Ускорить темпы не помогло ни открытие дополнительных пунктов вакцинации, ни тысячи от Зеленского, ни отстранение от должностей невакцинированных учителей и чиновников. Как и в других регионах, харьковчане жаловались на очереди и искали, где купить поддельные сертификаты.

Более того, «ковид» не мешал горожанам участвовать в массовых мероприятиях: в Харькове открылись частично обновленный зоопарк, парк возле ДК «Металлист», многочисленные игровые площадки во дворах. В области и городе продолжилось строительство дорог и спортивных комплексов, а в большой футбол вернулся харьковский «Металлист».