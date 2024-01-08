Сніг та 11 градусів морозу: погода у Харкові 8 січня

Прогноз погоди на 8 січня по Харкову та області від Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

Харків

Невеликий сніг. Ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря 9-11° морозу.

Харківська область

Хмарна погода. У південній половині області помірний сніг, у північній невеликий сніг. Місцями хуртовина. На дорогах ожеледиця.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вдень 8-13° морозу.

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