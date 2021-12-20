Создание муниципальной скорой помощи в Харькове: у службы будет свой колл-центр

Бесплатную муниципальную службу скорой помощи, которая создается в Харькове, будет обслуживать специальный колл-центр «15-03».

Об этом сегодня, 20 декабря, сообщила директор Департамента цифровой трансформации Галина Литвинец, передает пресс-служба Харьковского горсовета.



Она напомнила, что проект предусматривает оказание медицинской помощи пациентам непосредственно у них дома или подвоз к семейному врачу в поликлинику. Для этого будут закуплены специализированные санитарные автомобили.



«Это важно в период пандемии. Мы рассчитываем, что это снизит нагрузку на медицинские учреждения», — отметила директор департамента.



По ее словам, для качественной и быстрой обработки звонков планируется открыть новый колл-центр с многоканальной линией «15-03», где будут работать операторы с базовым медицинским образованием.



«Главное — разделить зоны ответственности с областной скорой помощью. Сейчас Департамент здравоохранения формирует перечень медицинских показаний, на которые будет реагировать муниципальная скорая», — подчеркнула Галина Литвинец.



Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове появится муниципальная скорая помощь. Об этом заявил городской голова Игорь Терехов. Реализовать проект планируется во второй половине 2022 года.

