Спортивна субота: у Харкові військовий встановив рекорди України та Гіннеса

У Харкові встановили три спортивні рекорди – 24-річний спортсмен Дмитро Косатий підтягувався на турніку та віджимався на кулаках. Дмитро зараз служить у ЗСУ. Каже, під час встановлення рекорду думав про своїх побратимів.

Дмитро Косатий, офіцер ЗСУ

Не біло важко, тому що я знав, ради кого і ради чого я стараюся – ради майбутнього України. Навіть у такі важкі часи, як зараз, хочеться прославляти Україну, щоб її знав весь світ і ті люди, які її оберігають. Хочеться подякувати всім за таку неймовірну підтримку, хочеться подякувати моїм друзям.

За плечима спортсмена вже є досягнення – у підйомах з переворотом: Дмитру вдалося зробити вправу 760 разів, це рекорд України. Проте сьогодні чемпіон здійснив не все, що він задумував. У підтягуваннях на рекорд світу вийти не вдалося.

Дмитро Косатий, офіцер ЗСУ

Я думаю, трошки поспішив, на першому рекорді біло дуже багато переживань. Нічого, я думаю, ми справимося.

Лана Вєтрова, керівниця Національного реєстру рекордів України

Такої напруги, як сьогодні, у експертів національного реєстру рекордів не було вже давно. Настільки важливо було саме зараз, в цей час, коли над нами літають ракети, поставити цей рекорд. Український офіцер показав всьому світові, що українська армія непереможна. І йому це вдалося.

Таким чином, сьогодні у Харкові було зафіксовано три спортивні рекорди.

Лана Вєтрова, керівниця Національного реєстру рекордів України

Ми маємо національний рекорд – найбільша кількість підтягувань на турніку, і ми маємо національний і світовий рекорд – найбільша кількість віджимань на кулаках – 128 разів за одну хвилину. Попередній рекорд 112 разів було поставлено у Китаї. Ми маємо сьогодні нового рекордсмена світу і нехай весь світ пишається Україною.

Щодо підтягувань на турніку, каже Дмитро, він не кидатиме спроб встановити світовий рекорд.





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