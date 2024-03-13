Судитимуть харків’янина, який передавав ворогу інформацію про розташування українських захисників

У Харкові приватний підприємець, який займався збутом сантехніки, у липні 2023 року став співпрацювати з ворогом. 44-річний чоловік через месенджер Telegram передавав російському куратору інформацію про розташування особового складу та військової техніки Сил оборони в Харкові. Ворожий поплічник ставив відповідні позначки на зображеннях мап місцевості і надсилав ці файли представнику рф.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Також встановлено, що на виконання завдання куратора харків’янин придбав чотири корпуси ручних гранат, а також підривачі до них. «Покупку» чоловік сховав за місцем роботи – у торгівельному павільйоні одного з місцевих ринків. У подальшому підприємець отримав вказівку передати три гранати в розібраному вигляді особі, яка назве пароль. Оплату за «товар» – бойові припаси – обвинувачений отримав безготівковим платежем на банківську картку.

Ще одну гранату підприємець залишив собі і став зберігати її в багажнику власного автомобіля. У вересні минулого року в ході огляду автівки правоохоронці вилучили зазначений бойовий припас і викрили чоловіка. У ході подальших слідчих дій було встановлено факт співпраці підприємця з представником рф і на підставі зібраної доказової бази повідомлено про підозру.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактами несанкціонованого поширення в умовах воєнного стану інформації про розташування ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також придбання, зберігання та збуту вибухових речовин, вибухових пристроїв та бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 2 ст. 114-2, ч. 1 ст. 263 КК України).

За клопотанням сторони обвинувачення йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловіка судитимуть в Орджонікідзевському районному суді м. Харкова. Обвинуваченому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Досудове розслідування – Управління СБУ в Харківській області.

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