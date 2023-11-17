Синєгубов: Майже 36% з обласного бюджету виділили на потреби військових

Майже 36% з обласного бюджету Харківщини виділили на потреби обороноздатності регіону. За видатками загальний і спеціальний фонд обласного бюджету в 2023 році склав 9 мільярдів 113 мільйонів гривень, загальний фонд без трансферів – 3 мільярди 328 мільйонів гривень. З них видатки на потреби українських захисників склали 1 мільярд 262 мільйони гривень.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

«Видатки на потреби військових склали за цей рік вже майже 36%. Звичайно, що такого не було за жодних обставин. Тому потреби військових для нас в пріоритеті. Адже вони не можуть чекати день, два чи тиждень. Мова йде про зведення фортифікаційних споруд, допомога в обладнанні другої і третьої ліній оборони, кільцева оборона міст та населених пунктів регіону. Запити надходять системно і ми їх задовольняємо», – зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Крім того, на обласну програму з територіальної оборони у 2022-2023 роках видатки склали 405 мільйонів 568 тис. гривень. В її межах завершується будівництво 64 фортифікаційних споруд на більш як 83 мільйони гривень. А на посилення матеріально-технічного забезпечення виділили 321,9 мільйона гривень.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”