Ситуація на Харківщині за добу: зведення ХОВА

Минулої доби російські окупанти з артилерії, мінометів та з використанням бойової авіації обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Ізюмського, Чугуївського та Куп’янського районів.

У селах Подоли Куп’янського району та Вовчанські Хутори Чугуївського району внаслідок ворожих обстрілів на відкритій території горіла трава, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу селі Чернещина Ізюмського району пошкоджено будинок та гараж приватного домоволодіння. У селі Курилівка Куп’янського району, пошкоджено будинок.

Близько 08:50 в селі Явірське Ізюмського району на полі під час робіт з розмінування підірвався та зайнявся трактор Т-150 на дистанційному керуванні. Без постраждалих.

За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 5,6 га території та знешкодили 107 вибухонебезпечних предметів.

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