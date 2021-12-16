Траншеи вместо улицы: как тихий Нетеченский бульвар превратился в стройплощадку

Нетеченский бульвар – тихая улица на Москалевке. Весной посреди этой улицы начались инженерные работы. Они продолжаются до сих пор. Рабочие начали класть трубы – проводят их в новый микрорайон. Что крайне усложнило жизнь старого частного сектора. Ведь сначала ремонтники пробили водопровод в начале бульвара, из-за чего было затоплено несколько домов. Теперь водопровод повредили второй раз и утонули уже другие дома. Кроме того, уже почти полгода по улице нельзя ни проехать, ни пройти. Люди говорят: живут фактически на строительной площадке, на которой к тому же работают не самые вежливые рабочие.

Людмила

Таксист вскочил в котлован передними колесами, я побежала в их сторожку за лопатами, я говорю, люди что ві делаете, у вас люди поубиваются, поставьте хотя бы эти плиты. И они после того уже поставили плиты.

Андрей

Они уже тут два месяца, я не могу машиной проехать нормально, все время грязь, шум, тут невозможной пройти. Даже без таксистов тут упасть можно, это беспредел!

Марина

Возмущает шум, вот эти сто метров у нас около домов копают два месяца. Люди многие на пандемии работают. Они ведут себя, я понимаю шум-шумом, но можно не бросать стаканчики, не мочится простите, под дом у нас.

Сами рабочие свои действия не комментируют. Увидев видеокамеру, они ретируются. Местные жители говорят: они пытались ускорить действия ремонтников через коммунальные службы и добиться компенсации от Харьковводоканала, но им ответили, что пробитый водопровод не их зона ответственности. Как и порядок на месте проведения инженерных работ, сообщили в горсовете. Единственное, что они могут контролировать, это сроки выполнения. И вот их они пока не нарушили. Так что, скорее всего, жителям старого частного сектора придется терпеливо ждать, пока построят новый водопровод для жителей современного микрорайона через дорогу.