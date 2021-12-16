Харьков

Траншеи вместо улицы: как тихий Нетеченский бульвар превратился в стройплощадку

Автор Марина Николаева
Автор 203 0
0
FacebookTwitterVKWhatsappTelegramViberEmail

Нетеченский бульвар – тихая улица на Москалевке. Весной посреди этой улицы начались инженерные работы. Они продолжаются до сих пор. Рабочие начали класть трубы – проводят их в новый микрорайон. Что крайне усложнило жизнь старого частного сектора. Ведь сначала ремонтники пробили водопровод в начале бульвара, из-за чего было затоплено несколько домов. Теперь водопровод повредили второй раз и утонули уже другие дома. Кроме того, уже почти полгода по улице нельзя ни проехать, ни пройти. Люди говорят: живут фактически на строительной площадке, на которой к тому же работают не самые вежливые рабочие.

Людмила

Таксист вскочил в котлован передними колесами, я побежала в их сторожку за лопатами, я говорю, люди что ві делаете, у вас люди поубиваются, поставьте хотя бы эти плиты. И они после того уже поставили плиты.

Андрей

Они уже тут два месяца, я не могу машиной проехать нормально, все время грязь, шум, тут невозможной пройти. Даже без таксистов тут упасть можно, это беспредел!

Марина

Возмущает шум, вот эти сто метров у нас около домов копают два месяца. Люди многие на пандемии работают. Они ведут себя, я понимаю шум-шумом, но можно не бросать стаканчики, не мочится простите, под дом у нас.

Сами рабочие свои действия не комментируют. Увидев видеокамеру, они ретируются. Местные жители говорят: они пытались ускорить действия ремонтников через коммунальные службы и добиться компенсации от Харьковводоканала, но им ответили, что пробитый водопровод не их зона ответственности. Как и порядок на месте проведения инженерных работ, сообщили в горсовете. Единственное, что они могут контролировать, это сроки выполнения. И вот их они пока не нарушили. Так что, скорее всего, жителям старого частного сектора придется терпеливо ждать, пока построят новый водопровод для жителей современного микрорайона через дорогу.

Вам может быть интересно
0
FacebookTwitterVKWhatsappTelegramViberEmail

Мы используем cookies! Хорошо Читать подробнее