Троє поранених, двоє загиблих: зведення рятувальників Харківщини за добу

Протягом доби з 31 грудня по 1 січня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 20 оперативних виїздів, з яких:

11 – на ліквідацію пожеж; 1 з яких була спричинена внаслідок ворожого обстрілу;

– на ліквідацію пожеж; з яких була спричинена внаслідок ворожого обстрілу; 2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

– для проведення аварійно-рятувальних робіт; 3 – на допомогу населенню;

– на допомогу населенню; 1 – на чергування;

– на чергування; 3 – інші виїзди.

О 16:50 рятувальники 50-ї Державної пожежно-рятувальної часини виїхали на місце влучання ворожих ракет у Чугуєві. Внаслідок обстрілу були частково зруйновані два складські приміщення, сталось загоряння в одній з них на площі 2 кв. м. Від вибухів зазнали поранень троє людей. Надзвичайники відшукали та вилучили з-під завалів двох людей. Працювали дві одиниці техніки та 12 рятувальників.

31 грудня підрозділи ДСНС два рази залучались для проведення аварійно-рятувальних робіт: у Київському районі Харкова та Чугуєві. Рятувальники проводили пошукові роботи та демонтаж аварійних конструкцій будівель.

Об 11:55 стало відомо про пожежу у м. Первомайському Лозівського району, яка забрала життя двох жінок. Вони отримали смертельне отруєння чадним газом. Причина – порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі на твердому паливі.

Мешканцям села Морозівка Савинської громади рятувальники доставили 2,5 т питної води.

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