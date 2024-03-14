Тролейбус №40 курсує за своїм основним маршрутом

Тролейбус №40 сьогодні, 14 березня, курсуватиме за своїм основним маршрутом.

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з частковим завершенням робіт з ремонту контактної мережі, що забезпечило можливість руху тролейбусів на вул. Сумській, на ділянці від розворотного кола «Центральний парк» до вул. Дерев’янка, без використання автономного ходу.

Раніше планувалося, що рух тролейбусів без запасу автономного ходу на вул. Сумській буде припинений з 10:00 до 15:00 13 і 14 березня. У зв’язку з цим маршрут тролейбуса №40 був тимчасово змінений.

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