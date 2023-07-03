У Харківській області відбудеться безкоштовне щеплення тварин проти сказу

Фахівці Харківської обласної державної лікарні ветеринарної медицини з 3 по 9 липня обходитимуть мешканців приватного сектору з метою проведення щеплень собак та котів проти сказу.

Як повідомили в Харківському районному управлінні ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області, профілактичне щеплення убезпечить домашнього вихованця від зараження на сказ протягом року. Також воно є основною вимогою при перетині кордону власника разом із твариною.



«Сказ – це небезпечна і невиліковна інфекційна хвороба, що супроводжується ураженням центральної нервової системи. Зараження людини на сказ відбувається в основному через укуси хворою твариною або внаслідок потрапляння її слини на свіжі рани, подряпини на шкірі або слизові. Тільки вчасно наданий комплекс антирабічної допомоги може вберегти постраждалих від смерті», – зазначили в управлінні.



Щоб домашні тварини не захворіли на сказ, їм необхідно щорічно робити щеплення, починаючи з тримісячного віку.



Вакцина проти сказу – безкоштовна. Вартість довідки про щеплення, яку видає ветеринарний лікар дільничної (державної) лікарні ветеринарної медицини, становить 9,8 грн.



З графіком обходів мешканців приватного сектору можна ознайомитися за посиланням.



Власників тварин просять забезпечити належні умови для проведення щеплення. У разі неможливості проведення вакцинації в зазначені години, громадяни можуть звернутися до будь-якої дільничної лікарні ветеринарної медицини за адресами: вул. Золочівська, 8-б, (067) 796-14-59; вул. Фонвізіна, 19, (050) 647-83-54, (097) 445-26-46; вул. Кемеровська, 1, (067) 733-99-18; вул. Сидора Ковпака, 1, (066) 717-84-97.

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