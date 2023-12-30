У Харкові бійцям 92 ОШБр передали дрони та деталі для автівок

Військовим 92-ї окремої штурмової бригади передали квадрокоптери та запасні частини для автомобілів.

Необхідні пристрої для захисників закупили коштом Куп’янської міської територіальної громади на загальну суму 1,5 млн грн, повідомили в Харківській ОВА.

Олег Синєгубов, начальник Харківської ОВА

10 FPV-дронів, 3 квадрокоптери Mavic 3Т та запчастини для авто отримають підрозділи 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Всі ми разом, спільними зусиллями наближаємо нашу Перемогу.

За словами голови Куп’янської МВА Андрія Беседіна, всі ці пристрої було придбано на потреби військових, які наразі борються із ворогом на найбільш гарячих напрямках.

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