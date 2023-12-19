У Харкові директор лікарні «підзаробив» на хворих на COVID-19 понад 1,5 млн грн

За даними слідства, протягом 2020-2022 років директор однієї з харківських лікарень заволодів понад 1,5 млн гривень бюджетних коштів. «Схема» ділка-лікаря полягала у наступному. Він достовірно знав, що є затверджений вичерпний список працівників лікарні, що залучені до надання медичної допомоги хворим з гострою респіраторною хворобою СОVID-19. Вказаним особам були гарантовані доплати в розмірі до 300% заробітної плати.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Директор лікарні не був внесений у вказаний список, проте гроші собі він таки вирішував нарахувати, оформлюючи це незаконними наказами.

Як наслідок, за період часу з листопада 2020 року по лютий 2022 року йому було безпідставно нараховано доплати на загальну суму понад 1,5 млн гривень.

За процесуального керівництва апарату Харківської обласної прокуратури та Салтівської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру чоловіку за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.





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