У Харкові ліквідують Управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів

Управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту буде ліквідоване на найближчій сесії Харківської міської ради.

Відповідне рішення ухвалили, спираючись на висновки службового розслідування щодо діяльності начальника управління Вікторії Грецької-Миргородської, повідомляє міськрада. За словами міського голови Ігоря Терехов, зараз її відсторонено від виконання службових обов’язків.

Як повідомляв Харківський антикорупційний центр, від початку повномасштабного вторгнення рф дане управління у 2022-2023 роках уклало договорів на загальну суму 6,6 млн грн щодо проведення семінарів, тренінгів, навчальних програм та впровадження інноваційних проєктів.

За даними ХАЦ, 656 600 гривень витратили на проведення Школи соціального проєктування та грантрайтингу Open grant school, а також поглиблений курс з управління проєктами для випускників школи Open grant academy. Ще 464 000 гривень заплатили за впровадження та супровід інноваційних проєктів щодо роботи з графікою та зображеннями в проєкті NFT, а 394 000 – за організацію танцювального фестивалю «Незламний Dance».

«Вивчення діяльності управління показало, що Вікторія Грецька-Миргородська укладала договори з певним колом виконавців та постачальників без належного обґрунтування в порушення принципів максимальної економії, ефективності та пропорційності, запобігання корупційним діянням. З укладених договорів не зрозуміло, за що управління здійснювало оплату за рахунок бюджету територіальної громади, оскільки вищезазначені документи, окрім загальної суми договору, не містять технічних, якісних і кількісних характеристик, а також складу послуг закупівлі», – йдеться у повідомленні міськради.



«На найближчій сесії управління іміджевих проєктів буде ліквідоване, а Грецька-Миргородська до виконання обовʼязків начальника управління не повернеться. Попереджаю всіх, що до тендерів та бюджету необхідно ставитися дуже відповідально», – наголосив Ігор Терехов.

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