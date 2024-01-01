У Харкові любителі салютів дистанційно запускали феєрверки

Близько опівночі у Слобідському районі Харкова до поліції надійшло кілька викликів від громадян, що у парку невідомі запустили феєрверк. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Правоохоронці виявили установку запуску феєрверка, до якої виведено провід. Попередньо встановлено, що феєрверк був запущений за допомогою пульта для дистанційного запуску. Наразі поліцією вживаються заходи для встановлення правопорушників та притягнення їх до відповідальності.

Також в Основ’янському районі під час патрулювання виявлено двох чоловіків 47 і 34 років, які були у гостях та під час дії комендантської години поверталися додому. Ще двох порушників 53 і 36 років зупинили у Шевченківському районі. Вони перебували на вулиці неподалік від будинків проживання.

Також 20-річного порушника виявили у місті Ізюм. Заборонених предметів у чоловіків поліцейські не виявили. З усіма громадянами проведена профілактична бесіда щодо недопущення порушень у майбутньому.

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