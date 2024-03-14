У Харкові нетверезі водії двічі за ніч пропонували патрульним хабар

У ніч з 13 на 14 березня харківські патрульні зафіксували дві пропозиції неправомірної вигоди: в обох випадках порушників передали слідчим.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

На вулиці Космічній поліцейські у комендантську годину зупинили Volkswagen Passat. Водій мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. Від огляду на стан сп’яніння чоловік відмовився. Тому інспектори склали на нього адміністративний протокол за ч.1 ст. 130 (Відмова водія від огляду на стан сп’яніння) КУпАП.

З метою уникнення адміністративної відповідальності чоловік запропонував інспекторам 1000 доларів. Патрульні неодноразово попереджали його про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди, однак громадянин не реагував.

Також вночі, на вулиці Отакара Яроша, інспектори зупинили автомобіль Volkswagen Caddy. Водій мав ознаки алкогольного сп’яніння. На вимогу пройти огляд на стан сп’яніння він відмовився, тому інспектори склали на нього адміністративний протокол за ч.1 ст. 130 (Відмова водія від огляду на стан сп’яніння) КУпАП.

Цей водій також неодноразово пропонував поліцейським неправомірну вигоду – в сумі 45 000 грн. На попередження про кримінальну відповідальність громадянин не реагував.

В обох випадках для фіксації ознак складу злочину патрульні викликали на місця слідчо-оперативну групу. Надалі усі обставини подій встановлять слідчі.

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