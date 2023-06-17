У Харкові обговорили проведення локальної податкової реформи

Харківський міський голова Ігор Терехов 16 червня, зустрівся з представниками галузевих бізнес-спільнот Харкова.Сторони домовилися про створення єдиного центру для комунікації з потенційними інвесторами у відбудову міста та залучення до участі в організації інвестиційного форуму бізнес-спільноти. Також вони обговорили можливість проведення локальної податкової реформи та визначили чинники, які можуть прискорити повернення мешканців до Харкова.

Ігор Терехов наголосив, що готовий усіляко підтримати підприємців, запропонував учасникам окреслити спільний план подальших дій та визначити відповідальних осіб щодо кожного з порушених питань.

«Я зацікавлений у тому, щоб наше місто розвивалося і інвестори приходили саме сюди. Почув усі ваші пропозиції та зауваження, і з більшістю цілком згоден. Будемо розпочинати реалізацію наміченого нами плану», – підкреслив Ігор Терехов.

Один з ініціаторів зустрічі, керівник групи компаній «Step by step» та «Evolution business park» Абдурахман Шайхалов зазначив, що для харківського бізнесу важливо заручитися підтримкою міської влади, щоб залучати інвестиції.

«Щоб інвестори обирали Харків, нам потрібно бути більш сучасними та оперативними, ніж інші міста України. Тому ми й пропонуємо створити «єдине вікно», єдине місце, куди б кожен інвестор міг прийти та отримати відповіді на всі свої запитання», – сказав Абдурахман Шайхалов.

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