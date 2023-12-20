У Харкові п’яний водій двічі потрапив у ДТП

Напередодні ввечері близько 21:00 на вулиці Гвардійців-Широнівців у Харкові водій автомобіля Ford Scorpio здійснив наїзд на нерухому перешкоду – бетонний відбійник.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

У ДТП ніхто не травмувався. Водій мав ознаки алкогольного сп’яніння. «Відповідно до огляду на стан алкогольного сп’яніння у лікаря нарколога водій перебував у стані алкогольного сп’яніння», – повідомив речник патрульної поліції Харківської області Дмитро Гайдук.





На водія Ford патрульні склали адміністративні протоколи за ст. 124 та ст. 130 КУпАП.

Як повідомляли користувачі соцмереж, у цей же день кількома годинами раніше цей же автомобіль вилетів з проїжджої частини на зупинку громадського транспорту, де в той момент перебували люди. Обійшлося без постраждалих.

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