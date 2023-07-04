Харків

У Харкові патрульні виявили у водія фальшиве свідоцтво про реєстрацію авто

Автор Галина Шподарева
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2 червня під час патрулювання Індустріального району поліцейські зупинили автомобіль Daewoo з ознаками ДТП. Під час перевірки документів патрульні виявили ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а саме: відсутність необхідних захисних елементів, не друкарський спосіб нанесення тексту.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

У Харкові патрульні виявили у водія фальшиве свідоцтво про реєстрацію авто 7

Також поліцейські встановили, що VIN-код має механічні пошкодження та він не співпадає з кодом у свідоцтві.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі обставини встановлять слідчі.

У Харкові патрульні виявили у водія фальшиве свідоцтво про реєстрацію авто 9
У Харкові патрульні виявили у водія фальшиве свідоцтво про реєстрацію авто 11

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