У Харкові триває процес перейменування топонімів

У Харкові постійно триває процес перейменування топонімів, назви яких пов’язані з країною-терористом.

В інтерв’ю «Радіо Свобода» міський голова Ігор Терехов нагадав, що загалом перейменування потребують близько 400 топонімів.



«Зараз ми воюємо за інститути демократії. І якщо суспільство приймає перейменування, декомунізацію, цивілізоване знесення пам’ятників – я стоятиму на боці суспільства, на боці харків’ян. Але неможливо одразу перейменувати всі 400 назв. Це буде колапс. Все має бути поступово», – наголосив Ігор Терехов.

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