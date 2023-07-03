У Харкові застрелився поліцейський

Сьогодні, 3 липня, о 6:40 в Немишлянському районі на вулиці біля одного з будинків було виявлено тіло співробітника поліції з вогнепальною раною голови. Біля тіла знаходився його табельний пістолет.

Про це новинам АТН повідомив спікер прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Загиблий був співробітником одного з районних відділів поліції в Харківській області.

За попередньою версією, відбулося самогубство.

Для перевірки обставин справи розпочато досудове розслідування за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) з приміткою (самогубство).

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