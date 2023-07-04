У метро Харкова зменшено інтервали руху поїздів

У Харківському метрополітені зменшено інтервали руху поїздів

На цей час на усіх лініях Харківського метрополітену діють наступні інтервали у будні дні:

З 5:30 до 7:00 – 10 хвилин;

З 7:00 до 9:15 – 5 хвилин;

З 9:15 до 15:30 – 10 хвилин;

З 15:30 до 19:00 – 5 хвилин;

З 19:00 до 20:00 – 10 хвилин;

З 20:00 до 21:30 – від 15 до 20 хвилин.

Також інформуємо, що у діючих графіках руху поїздів можливі зміни, відповідно до аналізу пасажиропотоку на лінях метрополітену.

У разі змін буде повідомлено додатково.

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