Харків

У Великдень окупанти вдарили по Харкову трьома плануючими боєприпасами УМПБ: дані прокуратури

Автор Галина Шподарева
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5 травня близько 14:20 збройні сили рф вчергове атакували з авіації Харків. Під ударом ворога опинилися житлові квартали Шевченківського району.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Десять людей зазнали травм. Пошкоджено низку житлових будинків, автомобілі, медичну установу.

У Великдень окупанти вдарили по Харкову трьома плануючими боєприпасами УМПБ: дані прокуратури 7

За попередніми даними, ворог завдав удари по місту трьома УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

У Великдень окупанти вдарили по Харкову трьома плануючими боєприпасами УМПБ: дані прокуратури 9
  • У Великдень окупанти вдарили по Харкову трьома плануючими боєприпасами УМПБ: дані прокуратури 11
  • У Великдень окупанти вдарили по Харкову трьома плануючими боєприпасами УМПБ: дані прокуратури 13
  • У Великдень окупанти вдарили по Харкову трьома плануючими боєприпасами УМПБ: дані прокуратури 15
  • У Великдень окупанти вдарили по Харкову трьома плануючими боєприпасами УМПБ: дані прокуратури 17
  • У Великдень окупанти вдарили по Харкову трьома плануючими боєприпасами УМПБ: дані прокуратури 19
  • У Великдень окупанти вдарили по Харкову трьома плануючими боєприпасами УМПБ: дані прокуратури 21

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