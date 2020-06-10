В аварии в Богодухове погибла велосипедистка

Сегодня в 03:45 в Богодухове на пересечении улиц Шевченко и Ломоносова не разминулись женщина на велосипеде и автомобиль Mazda: от полученных травм велосипедистка погибла.

Как сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области, погибшей в результате ДТП женщине 62 года.

Информация внесена в ЕРДР по ч.2 ст.286 УК Украины. Обстоятельства ДТП устанавливаются.



