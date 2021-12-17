В Харьков идет мокрый снег и метель: прогноз погоды на выходные

В эти выходные, 18 и 19 декабря, в Харькове ожидаются мокрый снег и метель.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на данные синоптиков.

По информации Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, в субботу, 18 декабря, в городе – пасмурно, ночью – небольшой снег, мокрый снег, слабый туман, налипание мокрого снега, днем — без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер – 5-10 м/с. Температура воздуха в течение суток – ноль градусов.



В воскресенье, 19 декабря, в городе ожидается пасмурная погода, ночью – небольшой снег, днем – небольшой мокрый снег, метель, на дорогах гололедица, ветер — 7-12 м/с, порывы – 15-20 м/с. Температура воздуха ночью – от 5 градусов мороза до нуля, днем – 2-3 градуса мороза.