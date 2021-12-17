В Харькове пойдет под суд 20-летний наркозакладчик

В Харькове будут судить 20-летнего мужчину по факту сбыта наркотических средств по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 307 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что молодой человек с целью получения прибыли раскладывал свертки с наркотическими средствами на территории Харькова.

Через связь с интернет-магазином по продаже наркотических средств и психотропных веществ, парень должен был отыскивать тайники с наркотиками.

«В дальнейшем парень должен был раскладывать каждый из свертков в отдельное место, фотографировать, наносить на фото пояснительные надписи и отправлять указанные фотографии лицу, которое в свою очередь должно было через интернет обеспечить реализацию указанных наркотических средств среди желающих их приобрести», — рассказали в прокуратуре.

3 ноября 2021 во время закладки очередного свертка с наркотиками харьковчанина задержали правоохранители.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

13 декабря 2021 обвинительный акт направлен в Московский районный суд Харькова для рассмотрения дела по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от шести до десяти лет с конфискацией имущества.