В Харькове будут судить мужчину за развращение 10-летней дочери

В Харькове будут судить мужчину по фактам изготовления и хранения детской порнографии без цели сбыта или распространения, а также за развращение 10-летней дочери (ч. 2 ст. 156, ч. 1 ст. 1, ч. 3 статьи 301-1 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что 25 августа 2021 года к правоохранителям обратилась мать 10-летней девочки с заявлением о том, что ее бывший муж совершал развратные действия в отношении их общей малолетней дочери.

Установлено, что через соцсеть неизвестная женщина послала ей видеозапись, на которой ее бывший муж, находясь вместе с дочерью, совершал развратные действия, чем поставил под угрозу нормальное психологическое и социальное развитие ребенка.

Кроме того, мужчина производил детскую порнографию и хранил материалы на своем мобильном телефоне до момента их изъятия сотрудниками полиции.

16 декабря 2021 обвинительный акт в отношении мужчины направлен в суд.

Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до двенадцати лет.