В Харьковском горсовете создана новая служба

В структуру исполнительных органов Харьковского городского совета внесены изменения.

Соответствующее решение было принято сегодня, 22 декабря, на сессии Харьковского городского совета.



Как сообщили в пресс-службе мэрии, в связи со вступлением в силу изменений, внесенных в Закон Украины «О публичных закупках», с целью прозрачного использования бюджетных средств и администрирования закупочного процесса создана Служба по вопросам публичных закупок.



Также в целях информационного сопровождения бюджетного процесса, подготовки аналитических материалов об исполнении бюджета и их дальнейшем освещении в средствах массовой информации в структуре Департамента бюджета и финансов создано Управление коммуникаций.



Кроме того, решением сессии Управление по строительству, ремонту и реконструкции Департамента строительства и дорожного хозяйства было переименовано в Управление по строительству, ремонту и реконструкции Департамента жилищно-коммунального хозяйства.