В харківському метро затримали підозрюваного у наркозлочинах

На Харківщині упродовж доби до поліції звернулося 1049 громадян.

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки чотири особи, повідомив начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко.

З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили 2529 транспортних засобів.

В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили 4 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.

Працівники відділу поліції в метрополітені на станції метро «Проспект Гагаріна» виявили 43-річного чоловіка. В ході перевірки з’ясувалося, що з 2013 року порушник знаходиться у розшуку за скоєння наркозлочинів. Повідомлено ініціатору розшуку.

Правоохоронці склали три адміністративні протоколи щодо водіїв за керування автомобілем у стані сп’яніння.

Слідчими підрозділами Національної поліції України здійснюються заходи щодо реєстрації воєнних злочинів у звільнених населених пунктах. Всього з початку деокупаційних заходів зареєстровано 9034 воєнних злочинів, з яких найбільше 8238 за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) та 727 – за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”